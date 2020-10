Fear The Walking Dead: Morgan è davvero morto? La risposta dello showrunner

I teaser trailer di Fear The Walking Dead 6 ci informavano che "Morgan Jones è morto", e visto lo scioccante finale della precedente stagione eravamo incerti se prendere l'affermazione alla lettera o meno.

Come era lecito aspettarsi si tratta però di una morte simbolica, anche se in effetti il povero personaggio interpretato da Lennie James non se l'è passata poi così bene ed è stato solo grazie al prezioso aiuto di un misterioso alleato se è riuscito a sopravvivere. In ogni caso lo abbiamo visto afferrare un walkie talkie alla fine del primo episodio e rivolgersi alla letale Virginia: "Morgan Jones è morto. Hai a che fare con qualcun altro ora". Ma chi è questo nuovo Morgan?

"Beh, è una domanda complicata. Credo che Morgan abbia attraversato un sacco di momenti di rinascita dalla prima volta che lo abbiamo incontrato nell'episodio pilota di TWD. Nel corso dell'apocalisse ha cambiato identità più e più volte, ha sopportato molti traumi e quello che abbiamo conosciuto nella passata stagione è stato forse il Morgan più positivo che abbiamo mai visto. Volveva riunire questa strana famiglia grazie ad una filosofia basata sull'aiutare le persone là fuori. Hanno fatto delle buone cose ma alla fine hanno dovuto sopportare delle grandi perdite", ha dichiarato Ian Goldberg

I fan dell'universo di TWD conoscono bene la storia del personaggio, dalla perdita del figlio al suo rifiuto di uccidere altre persone. Per lui ogni vita era preziosa, ma per difendere certi principi "deve diventare qualcun altro, un Morgan con una moralità più grigia. Vedremo questa evoluzione nel corso della stagione".

Alcuni indizi su ciò che gli è successo sono contenuti già nella prima puntata di Fear The Walking Dead.