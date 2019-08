In Fear The Walking Dead, Morgan dovrà imparare a lasciar andare il passato

Nella seconda parte della stagione 5 di Fear The Walking Dead, per Morgan (Lennie James) arriverà il momento di mettere ordine nel suo passato, guardando in faccia realtà difficili da accettare e che sembra in qualche modo non voler accettare completamente.

Sarà il momento, per lui, di salutare per sempre sua moglie e suo figlio. "Morgan ha avuto un viaggio così difficile in The Walking Dead e adesso in Fear" ha detto lo showrunner Andrew Chambliss a TV Insider. "Dopo aver perso suo figlio, dopo aver visto sua moglie uccidere suo figlio, la sua mente è sprofondata in un baratro buio e profondo."

Sull'orlo della pazzia, Morgan ha superato la sua sete di sangue abbracciando rigorosamente gli ideali pacifici del defunto mentore Eastman (John Carroll Lynch), e solo recentemente ha ammesso di essere ancora tormentato dai tragici eventi che hanno messo fine alla sua famiglia.

Come gli spettatori di The Walking Dead ricorderanno, Morgan non riusciva a sparare a sua moglie Jenny (Keisha Tillis), diventata un Camminatore, che in seguito uccise suo figlio Duane (Adrian Kali Turner). Solo più tardi, grazie anche alla riconnessione con Rick Grimes (Andrew Lincoln), Morgan ha messo a bada il suo lato oscuro, impegnandosi a guidare un branco di sopravvissuti in una missione per salvare i bisognosi.

"Quando lo sentiamo parlare di Jenny e Duane" ha aggiunto Chambliss, secondo il quale la sesta stagione di Fear The Walking Dead sarà molto diversa dalle precedenti, "penso che si stia accorgendo di non aver sofferto abbastanza per loro, ed è quello che intende quando sostiene di non aver detto addio. Sa che è quello che deve fare per poter davvero guardare al futuro. Il viaggio in cui si ritroverà nella seconda parte della stagione gli servirà a capire cosa significa davvero dire addio, come può farlo e se è davvero pronto a farlo."

Guarda il promo dell'episodio 05x10 di Fear The Walking Dead.