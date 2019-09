Fear The Walking Dead: Morgan ha ancora molte sfide da affrontare nella serie

Come avete potuto leggere, si parla da tempo di un'eventuale relazione tra Morgan e Grace di Fear The Walking Dead e anche Lennie James, intervistato da Digital Spy, ha parlato delle sfide che Morgan e il suo rapporto con il personaggio interpretato da Karen David dovranno affrontare.

Ecco le parole dell'attore nativo di Nottingham: "Cosa posso dire, non è proprio come ci si potrebbe aspettare, una delle cose molto importanti per me e che ho specificato agli showrunner Andrew e Ian e agli sceneggiatori, era il modo in cui questa parte verrà raccontata, non è così semplice e chiara come può sembrare. La sfida più difficile sarà riuscire a trovare un luogo dove mettere i suoi sentimenti per Jenny e Duane, così da poter ad aprirsi un po' e provare delle emozioni per qualcuno. Sin dal primo momento la sua identità era stata quella di uomo sposato e di padre".

Ricorderete che nel corso della prima stagione della serie principale avevamo fatto la conoscenza della famiglia di Morgan, scoprendo che la moglie Jenny era stata trasformata in zombie e che l'indecisione del marito era stata tra le cause della morte del figlio Duane, morso dalla madre. Questo ha avuto un grande impatto sulla psiche del personaggio, diventato restio a creare dei legami profondi con chiunque.

