Fear the Walking Dead: la morte di un certo personaggio è ormai solo questione di tempo

La quinta stagione di Fear the Walking Dead si avvia verso la conclusione, con l'ultimo episodio che andrà in onda sulla AMC il prossimo 29 settembre. Nel finale potrebbe arrivare anche la morte di un certo personaggio, che ha condiviso alcuni dettagli sul suo percorso fino a ora.

Come abbiamo visto nel promo del quindicesimo episodio, le condizioni di Grace (Karen David) stanno peggiorando a vista d'occhio in seguito all'esposizione di alti livelli di radiazioni. La morte del personaggio, dunque, non è questione di se, ma di quando ed è difficile che riuscirà a farcela per la prossima stagione.



A questo proposito, Karen David ha dichiarato: "il percorso di Grace è stato intenso perché fin da quando è stata introdotta in questa stagione tutti sapevano (ha detto chiaramente 'sono stata esposta a una quantità oscena di radiazioni') che la sua sorte è certa, che presto arriverà la data di scadenza".

L'attrice ha poi spiegato: "sapeva che il suo tempo stava per finire e ha imparato ad accettarlo".



David ha raccontato che gli spettatori hanno avuto un esempio recente nella mini-serie Chernobyl, dove alcune persone sono morte in tempi brevissimi mentre per altre ci sono voluti dai due ai cinque anni. Grace "Non sa quando arriverà quel giorno", ma prova ad andare avanti con un comportamento "ingenuo" ripetendosi che potrebbe avvenire "fra qualche settimana". Tutto questo sta mostrando la vulnerabilità del personaggio ed "è una cosa meravigliosa, perché si sta aprendo e stiamo imparando tante cose su Grace. Sta parlando di più ed è utile al suo percorso di guarigione, alla sua redenzione".

Il legame sempre più stretto con Morgan, inoltre, le sta provocando un grande "caos emotivo", come spiega David. "Prima era più facile accettare il proprio destino, ma ora è diventato più difficile perché ha incontrato Morgan e il suo gruppo di persone meravigliose e ciò le fa desiderare di vivere".

Ma, considerando che l'episodio che chiuderà la stagione si intitola Fine della corsa, sembra proprio che il suo tempo sia finito.



Nei giorni scorsi, Karen David aveva anche confessato che agli showrunner piacerebbe girare un episodio musical.