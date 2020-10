Fear The Walking Dead: il nuovo episodio sarà 'Die Hard con gli zombie', anticipa Goldberg

Dopo aver parlato del mistero riguardante Morgan, lo showrunner di Fear The Walking Dead ha anticipato qualcosa di interessante circa il terzo episodio della sesta stagione, una vera chicca per gli amanti della saga "Die Hard".

"L'ispirazione per questo episodio è stato Die Hard, quindi dirò solo che se avete sempre voluto vedere Die Hard con gli zombie allora vi piacerà la prossima puntata", ha dichiarato Ian Goldberg ad Entertainment Weekly.

Significa forse che vedremo comparire il mitico John McClaine di Bruce Willis a risolvere la situazione? Sarebbe magnifico, ma ovviamente si tratta di riprendere il mood della saga action e riproporlo in salsa zombie. È probabile che il punto di riferimento principale sia Trappola di Cristallo, in cui il protagonista rimaneva rinchiuso all'interno di un palazzo insieme a dei terroristi: da lì iniziava a sgominare i malviventi con tattiche furtive e con qualche pallottola ben assestata.

In questo caso saranno Althea e Dwight a doversi fare strada nell'ultimo piano di un edificio infestato dai non morti, ed è probabile che anche altri personaggi giungano in loro soccorso, visto che è comparso un nuovo gruppo di nemici all'orizzonte: "Non dirò niente riguardo al resto del gruppo, al loro obiettivo o a ciò che vogliono, ma apprenderemo qualcosa in più su questo nemico nel corso della stagione, incluso il prossimo episodio. Sarà una crescente minaccia e vedremo perché Virginia sta formando un esercito. Tutto avrà senso quando scoprirete di cos'è davvero capace questo gruppo".

Non resta che attendere l'arrivo dell'episodio intitolato Alaska. Goldberg aveva parlato anche della possibile reunion tra Negan e Dwight.