Fear The Walking Dead: nel nuovo episodio c'è un omaggio al pilota di The Walking Dead

I fan di Fear the Walking Dead hanno dovuto attendere parecchio tempo per scoprire qualcosa in più sulla famiglia di Morgan, ma il nuovo episodio della serie finalmente risponderà a parecchie domande.

Il personaggio venne introdotto nel 2010 fin dall'episodio pilota della serie ammiraglia The Walking Dead, quando salvò Rick Grimes (Andrew Lincoln) da un branco di zombie affamati. In quell'episodio Morgan (Lennie James) raccontava al protagonista la tragica storia di come aveva perso sua moglie Jenny nei primi giorni dell'apocalisse, esperienza che suo malgrado dovette rivivere quando anche suo figlio Duane fu ucciso dai non-morti.

Ora, l'episodio di Fear the Walking Dead di questo fine settimana vedrà Morgan rivivere in dettaglio le vite di sua moglie e suo figlio: scopriamo che si era incontrato e si era innamorato di Jenny a Raleigh, nella Carolina del Nord, mentre Duane adorava i fumetti e il baseball.

In futuro, vi ricordiamo, Morgan potrebbe riconnettersi ai suoi esordi di The Walking Dead, dato che l'attore Lennie James ha recentemente affermato che gli piacerebbe unirsi ai film spin-off di Andrew Lincoln. "Ovviamente se una cosa del genere fosse possibile, coglierei l'occasione", ha detto a Digital Spy. "Per me, alcuni dei giorni migliori in entrambi i lavori - e ho avuto dei giorni fantastici in entrambi gli show - ma alcuni dei miei giorni migliori li ho avuti lavorando con Andy, e se ci fosse la possibilità di far ricongiungere Morgan e Rick, ovviamente non direi di no."

Per altre informazioni, guardate il promo del nuovo episodio di Fear The Walking Dead.