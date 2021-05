Fear The Walking Dead, il nuovo episodio racconterà la storia del serial killer Teddy

Arrivano le prime informazioni su 'Mother', il nuovo episodio della sesta stagione di Fear The Walking Dead che andrà in onda domani domenica 23 e che vedrà protagonista il serial killer Teddy.

Interpretata da John Glover, la nuova puntata di Fear the Walking Dead tornerà a prima dell'inizio dell'apocalisse zombi: circa tre anni prima dell'attuale sesta stagione il serial killer si trova dietro le sbarre e viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di ventidue donne. La sentenza di Teddy, catturato dal detective Dorie, viene però commutata a causa dello scoppio dell'apocalisse.

"È molto simile a Charles Manson, in termini di potere ipnotico sul suo culto", ha detto Keith Carradine, interprete di Dorie, parlando di Theodore 'Teddy' Maddox. "Ma questa è la natura dei culti in generale, non è vero? Voglio dire, queste personalità hanno un'influenza su una serie di persone che potrebbero avere una particolare debolezza. Penso che la debolezza di John Dorie Sr. sia la passione di risolvere un crimine e di impedire al criminale di andare avanti. È una cosa ossessiva per lui, un'ossessione dannosa. Ma è interessante a questo punto della sua vita, perché potrebbe effettivamente essersi connesso con qualcuno, con un gruppo di persone che possono aiutarlo a realizzarsi."

I crimini efferati di Teddy sono stati rivelati in "J.D.", dove lo scorcio di un ritaglio di giornale documentava la cattura di Teddy nel Texas degli anni '70.

