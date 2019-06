Fear the Walking Dead: un nuovo ruolo per Alicia Clark?

Fear the Walking Dead è tornata con la quinta stagione e un'intensa sequenza di scontri aerei, lasciando i sopravvissuti in uno scenario piuttosto infido. Gli sviluppi di questi primi avvenimenti farebbero presupporre un nuovo ruolo all'interno del gruppo per Alicia Clark. A parlarne sono stati gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg.

Alicia Clark è definitivamente il leader di Fear the Walking Dead? Pare che gli indizi procedano tutti in quella direzione:"Alicia è mutata in così tanti modi rispetto a com'era all'inizio della quarta stagione" ha spiegato Chambliss "Dover sopportare la perdita e la tragedia che ha dovuto affrontare Alicia avrebbe spezzato molte persone, ma Alicia si è ritagliata una posizione di forza e leadership all'interno del gruppo. Ma questo nuovo ruolo di protettrice dai morti potrebbe averla allontanata dai vivi. Ma come ogni grande leader, vedremo come Alicia affronta questi demoni, interni ed esterni, e come continuerà ad evolvere".



Si va quindi in quella direzione, anche se Alicia ha ancora altro da imparare da Morgan Jones, soprattutto ad agire meno d'impulso. La leadership sarà una necessità assoluta in questa quinta stagione di Fear the Walking Dead. La storia si espanderà e includerà alcuni aspetti di The Walking Dead ma in prima linea ci saranno i personaggi di Fear the Walking Dead:"Vediamo la quinta stagione come un'evoluzione dello show e dei viaggi emozionanti di questi personaggi. La quarta stagione li ha portati da un luogo di disperazione ad uno di speranza. In questa quinta stagione dovranno prendere questa speranza e concretizzarla, metterla in atto" ha spiegato Andrew Chambliss.

Esiste una possibilità che sia uno show collegato a Rick Grimes e ai suoi film. Gli showrunner hanno raccontato la stagione nel corso di un'intervista a EW nel corso della première.