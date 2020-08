Fear the Walking Dead, nuovo sguardo alla stagione 6: ecco quando ripartiranno le riprese

Dopo il trailer ufficiale di Fear the Walking Dead 6 diffuso in occasione del Comic-Con Home, AMC ha ora condiviso una serie di nuove immagini ufficiali dedicate agli episodi in arrivo il prossimo ottobre. Nel frattempo, il CEO del network Josh Sean ha svelato i piani per il ritorno sul set.

"Siamo fortemente concentrati sulle nostre capacità di riprendere il lavoro nel modo più sicuro possibile" ha spiegato il dirigente a Deadline, confermando che le riprese ripartiranno a fine agosto in Texas. "Continueremo a monitorare la situazione e ad adeguarsi di conseguenza a seconda delle circostanze locali."

La produzione ha già completato metà della stagione, dunque i restanti episodi dovrebbero riuscire a debuttare in tempo nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda la serie principale, invece, le riprese dei 6 episodi aggiuntivi inizieranno ad ottobre in vista dell'uscita del prossimo anno.

La premiere di Fear the Walking Dead 6, lo ricordiamo, andrà in onda su AMC il prossimo 11 ottobre, una settimana dopo l'arrivo del finale di The Walking Dead 10 e l'esordio di The Walking Dead: World Beyond, entrambi previsti per il 4 ottobre.

Come sempre, potete trovare le nuove immagini in calce all'articolo. Cosa vi aspettate dalla nuova stagione di Fear the Walking Dead? Fatecelo sapere nei commenti.