Fear The Walking Dead: Un nuovo trailer ci mostra in azione i sopravvissuti

I fan della serie spin-off dei fumetti di Robert Kirkman sono in attesa di scoprire cosa accadrà al gruppo di protagonisti della storia. Dopo aver visto le ultime foto dal set di Fear The Walking Dead, vi segnaliamo il nuovo trailer dedicato alle puntate inedite.

In calce alla notizia potete vedere il tweet condiviso da Danay Garcia, interprete di Luciana, che commenta così il teaser della sesta stagione: "Adoro Luciana e il suo viso sporco. Lol. Fear The Walking Dead andrà in onda a partire dall'undici ottobre". Il filmato ci mostra quindi i vari protagonisti e tra di loro gli appassionati hanno subito notato la presenza di Morgan, che sembra sia riuscito a sopravvivere alla ferita subita nel corso del finale della stagione precedente. Nel video il sopravvissuto ha un aspetto molto diverso mentre si trova insieme ad Althea, personaggio interpretato da Maggie Grace.

Come sapete la sesta stagione sarà strutturata in modo diverso dalle precedenti, infatti ci mostrerà i vari protagonisti divisi nel territorio controllato dal gruppo di Virginia, misterioso villain con il volto dell'attrice Colby Minifie, con le puntate che saranno in stile serie antologica. In attesa di scoprire altre novità sullo show, vi segnaliamo il primo trailer dedicato a Fear The Walking Dead.