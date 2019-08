Fear The Walking Dead: Online il promo della decima puntata della quinta stagione

Dopo la breve pausa ritornano le puntate della serie TV con protagonista Morgan, Dwight e Alicia. Nello scorso episodio di Fear The Walking Dead, girato in stile "found footage", abbiamo potuto seguire il personaggio di Morgan mentre faceva i conti con il suo passato. Scopriamo quindi quale sarà la prossima sfida per i sopravvissuti.

Ecco la sinossi ufficiale per la decima puntata dello show targato AMC: "Morgan e Grace sono in un centro commerciale abbandonato per cercare provviste e per esaudire l'ultimo desiderio di una persona morente, ma la missione diventa subito una lotta per la sopravvivenza. Dwight dovrà provare di voler diventare veramente un uomo diverso".

Come potete vedere dal promo che trovate in calce alla notizia, i due protagonisti di Fear The Walking Dead dovranno affrontare minacce di ogni tipo, il tutto sarà ancora più complicato a causa della loro volontà di voler aiutare chiunque incontrino per strada, per cercare di farsi perdonare gli errori compiuti nel passato.

L'episodio intitolato "210 Words per minute" andrà in onda il prossimo 18 agosto, nel frattempo vi lasciamo con questa indiscrezione: pare che un nuovo personaggio si unirà al cast di Fear The Walking Dead. Cosa ne pensate della nuova stagione della serie spin off di The Walking Dead? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.