Fear The Walking Dead: online il promo dell'episodio 13

Continuano le puntate della quinta stagione della serie TV con protagonisti Alicia e Morgan. Dopo aver letto che alcuni fan hanno criticato le puntate di Fear The Walking Dead 5, scopriamo la trama dell'episodio 13 grazie a due trailer condivisi sull'account YouTube dello show.

Nei video possiamo vedere che il gruppo di Morgan sta cercando altri sopravvissuti, in modo da aiutarli a ricostruire il mondo distrutto dall'apocalisse zombi. Nella puntata intitolata: "Leave what you don't" troviamo Alice e Strand mentre discutono della loro missione, che li ha portati in luoghi a loro sconosciuti e per questo molto più pericolosi. Nonostante questo decidono di continuare su questa strada, pronti a mettere a rischio la loro vita per farsi perdonare dagli errori commessi in passato.

Nel secondo trailer invece vediamo un gruppo di sopravvissuti mentre finiscono in trappola a causa di un finto posto di blocco. Non sappiamo ancora però quali saranno le intenzioni dei nuovi arrivati. Lo showrunner della serie nel frattempo ha assicurato che Fear The Walking Dead continuerà a popolarsi di personaggi interessanti, magari incontrati in questo modo dal gruppo guidato dai personaggi di Lennie James e Alycia Debnam-Carey.

