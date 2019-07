Fear The Walking Dead: Online il promo per il midseason finale

I sopravvissuti all'apocalisse zombi di Fear The Walking Dead dovranno combattere contro il tempo, stando al promo diffuso online della puntata numero otto dal titolo "Is Anybody Out There?". Ricordiamo che dopo questo episodio la serie riprenderà l'undici agosto.

Ecco la sinossi ufficiale per il finale di metà stagione presente sul sito di AMC: "Il gruppo combatte contro il tempo. Sarah e Wendell trovano un aiuto inaspettato".

Dopo le anticipazioni sulla settima puntata di Fear The Walking Dead, i fan della serie TV aspettano con ansia di conoscere cosa ne sarà di uno dei protagonisti. Infatti l'episodio precedente si è chiuso con un'avvenimento scioccante: Alicia è entrata in contatto con del sangue contaminato di zombi, ponendo seri rischi alla sua sopravvivenza. Il personaggio interpretato da Alycia Debnam-Carey ci ha accompagnato fin dalla prima stagione, diventando da subito uno dei più amati dai fan.

La probabile trasformazione in zombi della protagonista non è l'unico problema che dovranno affrontare i sopravvissuti, nelle prossime 12 o massimo 24 ore la vicina centrale nucleare collasserà, mentre non è ancora stato finito di riparare l'aereo per la fuga dei protagonisti.

Si preannuncia un finale di metà stagione emozionante, mentre aspettiamo di vedere come andrà a finire la serie TV vi ricordiamo che nella scorsa puntata dello show è presente il cameo di un personaggio di The Walking Dead, continuando a legare la storia dei due gruppi di sopravvissuti.