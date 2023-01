Fear the Walking Dead, l'ottava stagione sarà l'ultima! Svelata la data d'uscita

Sarà un 2023 interessante per i fan di The Walking Dead: oltre ad essere il primo anno da orfani dello show principale, giunto a conclusione pochi mesi fa dopo un decennio altalenante, sarà infatti anche quello in cui assisteremo all'esordio di alcuni attesissimi spin-off... E alla chiusura di altri, come Fear the Walking Dead.

In onda dal 2015, la serie prequel dello show che ha dato il via all'universo televisivo tratto dall'opera di Robert Kirkman ci dirà infatti addio con i nuovi episodi in arrivo: ad annunciarlo è stata proprio AMC questo pomeriggio, non prima però di averci svelato le finestre di lancio degli spin-off su Daryl, Negan/Maggie e Rick/Michonne.

Ultimo giro di giostra per Fear the Walking Dead che prenderà dunque il via il prossimo 14 maggio con i primi 6 episodi di quest'ottava stagione: la conclusione ufficiale dello show arriverà quindi con la seconda tranche di episodi prevista sempre per il 2023, ma per la quale ci toccherà presumibilmente aspettare la seconda metà dell'anno in corso.

L'universo di The Walking Dead non ci dirà dunque addio nel corso di quest'anno (e anzi, in termini numerici sembra intenzionato a rilanciare), ma perderà un altro dei suoi pezzi più importanti: credete sia effettivamente il momento giusto per dire basta? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il trailer dell'ottava stagione di Fear the Walking Dead.