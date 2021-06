Fear the Walking Dead, parlano gli showrunner: 'Un ritorno di Madison? Mai dire mai'

Il finale della sesta stagione di Fear The Walking Dead è andato in onda pochissimi giorni fa, ma il pubblico attende già gli sviluppi delle vicende negli episodi della stagione 7, che arriverà in autunno. Come sappiamo, una teoria piuttosto diffusa tra i fan era legata al ritorno di Madison, interpretata da Kim Dickens.

Gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg, che nei giorni scorsi hanno presentato Fear The Walking Dead 7, hanno spiegato che al momento nessuna ipotesi è da escludere, soprattutto dopo che l'episodio Mother ha riunito Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) con alcuni personaggi ritenuti morti dalla stagione 4, dopo essere fuggiti dall'incendio dello stadio di baseball in cui apparentemente Madison era rimasta uccisa.

"Madison sarà sempre una parte di ciò che è Alicia e una parte del tessuto dello spettacolo" ha spiegato Chambliss a Insider. "Non credo che questo chiuda la porta a nulla. Penso che dovremo solo aspettare e vedere dove andrà la storia."

Tempo fa, del resto, a una domanda sulla morte di Madison Goldberg aveva risposto: "Beh... non abbiamo mai visto il suo corpo. E la stessa Madison ha detto: Nessuno è andato finché non è andato."

Le riprese di Fear The Walking Dead 7 sono partite nel mese di aprile. "I riferimenti a Madison nella seconda metà della storia, in termini di Alicia, riguardavano il suo tipo di domande su chi vuole essere e cosa prenderà da sua madre e cosa farà in futuro" ha continuato Andrew Chambliss. E chissà che la settima stagione di Fear The Walking Dead non si riveli quella giusta per riunire madre e figlia.