Fear The Walking Dead: uno dei personaggi principali potrebbe ritornare nella serie

Come avete potuto vedere nel promo dell'ottava puntata di Fear The Walking Dead, il midseason finale della serie è stato ricco di colpi di scena. I fan hanno anche notato degli indizi che sembrano indicare il ritorno di uno dei protagonisti dello show.

Durante la puntata Dwight e John hanno superato un albero dall'aspetto contorto su cui è stato scritto questo messaggio: "Se stai leggendo queste parole vuol dire che sei ancora qui". Oltre alla misteriosa frase è presente il disegno di una scala, che si allontana da delle fiamme presenti alla base dell'albero. A collegare questo indizio con la fine del personaggio di Madison ci ha pensato il trailer del prossimo episodio di Fear The Walking Dead, in cui abbiamo potuto vedere un altro esemplare degli alberi, con su scritto: "No one's gone until they're gone", frase pronunciata dal personaggio interpretato da Kim Dicken nonché titolo dell'episodio in cui ha perso la vita. L'attrice stessa ha affermato di essere soddisfatta della storia della madre di Nick e Alicia, anche se sarebbe disposta a riprendere il suo ruolo.

Che la serie si stia preparando al ritorno di Madison Clark? Gli showrunner hanno rivelato che durante la prossima stagione di Fear The Walking Dead i fan avrebbero assistito a delle rivelazioni che avrebbero cambiato per sempre il mondo ispirato al famoso fumetto scritto da Robert Kirkman.