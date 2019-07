Fear The Walking Dead: un personaggio ci dice se andrà alla ricerca di Rick Grimes

Parlando con i giornalisti di TV Insider, Maggie Grace, che gli appassionati di Fear The Walking Dead conoscono come Althea, ci fa sapere se il suo personaggio sarà collegato con la sparizione di Rick Grimes.

Le ripercussioni dell'evento si possono vedere anche nelle puntate dello show spin-off, non solo perché alcuni personaggi conoscevano personalmente il poliziotto di Atlanta, com'è il caso di Morgan di Fear The Walking Dead, pronto ad andare alla sua ricerca, ma anche perché le indagini condotte da Althea sono servite a farla entrare in contatto con una nuova e misteriosa organizzazione, grazie alle informazioni ricevute da Isabelle.

L'attrice Maggie Grace comunque non si sbilancia, affermando che: "Tutto quello che posso dirvi è che spero che Al e Isabelle riescano ad incontrarsi di nuovo". Rispondendo ad una domanda sulle aspettative dei fan, continua: "Althea è in qualche modo connessa al più ampio mondo di The Walking Dead. Tutto questo è molto eccitante, ma non so altro".

Nonostante le parole vaghe, siamo sicuri che il personaggio interpretato dall'attrice nativa dell'Ohio ha ancora un ruolo importante da svolgere per risolvere il mistero della scomparsa di Rick Grimes.

