Fear The Walking Dead: un personaggio di The Walking Dead si unisce alla serie

Austin Amelio, già apparso in The Walking Dead, comparirà nella quinta stagione di Fear the Walking Dead, diventando così l'ennesimo "personaggio-crossover" tra i due show di AMC.

Amelio, interprete di Dwight, è stato totalmente assente nella nona stagione di The Walking Dead, ma riprenderà il suo ruolo nella serie spin-off. La AMC ha già effettuato una manovra simile con Lennie James, che interpreta uno dei personaggi preferiti dei fan, Morgan Jones: James, co-protagonista di The Walking Dead per molte stagioni, si è unito a Fear The Walking Dead dalla quarta stagione, e nel corso delle puntate ha assunto il ruolo di star principale della serie spin-off.

Con Amelio, James, Jenna Elfman, Garret Dillahunt e Maggie Grace tutti subentrati in Fear the Walking Dead negli ultimi due anni, è chiaro che AMC stia cercando di passare dal cast originale a qualcosa di nuovo: le star principali della serie, come Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo e Danay Garcia torneranno per la quinta stagione.

Dwight è stato visto per l'ultima volta in The Walking Dead nel finale della stagione otto, Daryl Dixon lo ha esiliato da Alessandria e intimandogli di non tornare mai più.

Fear The Walking Dead 5 dovrebbe tornare nel corso del 2019, anche se per ora non ci sono date ufficiali da segnalare.

Oltre alle due serie, poi, la AMC sta preparando anche una trilogia di film incentrati su Rick Grimes. Come riportato in precedenza, la nona stagione dello show ha visto l'uscita di scena del protagonista Andrew Lincoln, ma la storia del suo personaggio proseguirà in una serie di film stand-alone. Questi descriveranno dettagliatamente tutto ciò che di nebuloso hanno lasciato certe dinamiche di The Walking Dead, con Rick, Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Padre Gabriel (Seth Gilliam).

L'inizio della produzione dovrebbe avvenire nel 2019, anche se non sono state ancora comunicate le date ufficiali e nemmeno un periodo indicativo dell'anno. In ogni caso pare che verranno realizzati il prima possibile, per poter riportare al più presto sul piccolo schermo uno dei personaggi più iconici della serialità televisiva degli ultimi anni.