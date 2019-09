Fear The Walking Dead: una petizione chiede ad AMC di cambiare gli showrunner

Mentre continuano ad aumentare le vittime della serie, tra cui una protagonista di Fear The Walking Dead, neanche il posto di lavoro degli showrunner sembra sicuro: una petizione dei fan chiede al network di cambiare i responsabili delle puntate della quinta stagione.

Gli appassionati dell'universo creato da Robert Kirkman hanno infatti deciso di lanciare una raccolta firme sulla famosa piattaforma Change.org per spingere i dirigenti di AMC a sostituire gli attuali showrunner, Andrew Chambliss e Ian Goldberg con il responsabile delle prime tre stagioni Dave Erikson.

Tra le varie critiche elencate troviamo quella di aver voluto cercare "una nuova audience per la serie, mossa che ha insultato il lavoro di Robert Kirkman e di Dave Erikson", inoltre i fan non hanno perdonato i due per aver deciso di far morire il personaggio di Madison Clark, interpretato da Kim Dickens, per sostituirla con Morgan, già presente nella serie principale, creando così il primo crossover tra i due show.

Come avevamo riportato nelle scorse settimane, gli appassionati del genere zombi avevano già criticato diverse puntate di Fear The Walking Dead 5, arrivando addirittura a definirlo "inguardabile".

Comunque l'emittente televisiva AMC non ha ancora commentato la notizia, dobbiamo dire però che la petizione è stata creata tre mesi fa, mentre solo nelle ultime due ore è riuscita a raggiungere la cifra di 800 firme, troppo poche per venire considerate dall'azienda.