Fear The Walking Dead, quali erano i piani per Madison? La risposta vi sorprenderà

Dopo aver visto il nuovo trailer dedicato a Fear The Walking Dead, vi segnaliamo queste dichiarazioni dello showrunner originale in cui rivela quali erano i suoi piani per il personaggio interpretato da Kim Dickens.

In una intervista Dave Erickson ha parlato dei protagonisti della serie spin-off, concentrandosi in particolare su Madison, la madre di Nick e Alicia. Come sapete il personaggio si è sacrificato nel corso della quarta stagione, anche se secondo le idee di Dave Erickson avrebbe dovuto avere un'evoluzione molto diversa. L'ex showrunner infatti avrebbe voluto che Madison diventasse un'avversaria dei protagonisti, simile alla figura del Governatore, personaggio visto nel corso delle puntate della serie principale e antagonista di Rick e degli altri sopravvissuti. Fear The Walking Dead si sarebbe quindi conclusa con la sfida tra Madison e sua figlia Alicia.

Tutto questo però è stato modificato dopo il cambio di showrunner: a Dave Erickson si sono infatti sostituiti Ian Goldberg e Andrew Chambliss, che hanno deciso di introdurre nella serie il personaggio di Morgan, per legare ancora di più alle vicende di The Walking Dead. Nonostante questo sono numerosi i fan che credono in un ritorno di Madison, in particolare perché non è mai stata mostrata la scena della sua morte. In attesa di altre informazioni vi segnaliamo questa notizia in cui parliamo della data di uscita delle puntate inedite di Fear The Walking Dead.