Fear The Walking Dead, la premiere risolve un grande mistero della scorsa stagione

Il giorno della premiere della seconda parte della sesta stagione di Fear the Walking Dead è finalmente arrivato: da ieri i fan dello show hanno potuto finalmente dare il via alle danze per questa seconda metà di stagione, scoprendo tra l'altro la soluzione a un certo enigma che ci tormentava dai tempi del season finale della quinta stagione.

Ci riferiamo, come molti di voi avranno intuito, al mistero sul salvataggio di Morgan, lasciato praticamente in fin di vita dopo esser stato sparato a sangue freddo da Virginia: il personaggio di Lennie James era riapparso vivo e vegeto nel corso dei successivi episodi, ricordando solo di aver sentito degli spari e di essersi poi risvegliato altrove con in tasca il biglietto che ben conosciamo.

Questa tanto attesa midseason premiere, i cui spoiler hanno terrorizzato i fan di Fear the Walking Dead in questi ultimi giorni, ha dunque finalmente svelato l'arcano: a salvare Morgan è stata Dakota, la donna che ha ucciso uno dei due ranger a Lawton. "Io sono il motivo per cui sei ancora in vita! Io ti ho salvato alla Gola! Ginny ti aveva lasciato lì a morire. I morti ti avevano seguito. Ti erano addosso, pronti a mangiarti. Ma io ero lì" ha rivelato la donna a Morgan nel corso di questo primo episodio.

Tra un mistero e l'altro, comunque, lo show AMC promette di regalarci ancora molte emozioni: per saperne di più, ecco cosa ci ha svelato la sinossi dei nuovi episodi di Fear the Walking Dead.