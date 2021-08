Fear the Walking Dead: ecco le prime immagini della stagione 7!

Il finale della sesta stagione di Fear the Walking Dead ha drammaticamente cambiato il paesaggio in cui vedremo i protagonisti, e Karen David, interprete di Grace, ce ne dà un assaggio in alcune foto pubblicate sul suo Instagram. E non solo lei, perché nel corso del Comic-con@Home sono stati diffusi due video in cui diamo un First Look alla s7.

Le immagini pubblicate dalla David dipingono un pianeta terra distrutto dalla radiazioni, e i personaggi non possono andare in giro senza indossare una tuta protettiva. E' interessante notare dalle foto che avremo il ritorno di Al, il personaggio interpretato da Maggie Grace. E, ovviamente, gli altri protagonisti che già conosciamo. Una nuova aggiunta al cast sarà Gus Halper, che interpreterà un ruolo ancora non definito. In questa stagione, inoltre, Alycia Debnam-Carey farà il suo esordio in cabina di regia, dirigendo un episodio.

Il co-showrunner Ian Goldberg ci ha dato qualche informazione su ciò che potremo vedere andando avanti con lo show, rivelandoci che in questa season John Dorie potrebbe diventare uno dei personaggi principali. John si ritroverà ad affrontare il senso di colpa di non aver fermato Teddy dal fare cose orribili. Nel corso della scorsa stagione abbiamo conosciuto lui e i demoni del suo passato. Nel first look lo vediamo invece nel bunker che aveva costruito Teddy.

Il co-showrunner non ha dato altre informazioni, e alla domanda "potremmo rivedere Madison?" ha semplicemente risposto "se non c'è un cadavere significa che potrebbero ancora essere vivi."

Come sappiamo mancano ancora due mesi all'arrivo della stagione sette di Fear the Walking Dead, previsto per il 17 Ottobre, ma nel frattempo non disperate, perché il 23 Agosto arriva la season finale di The Walking Dead in esclusiva su Disney+!