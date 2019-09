Fear the Walking Dead: il promo dell'episodio 5x14 anticipa l'arrivo di nuovi villain

Dopo il recente calo di audience Fear the Walking Dead si prepara a tornare questa domenica con un nuovo episodio. A poche ore dalla messa in onda di "Leave What You Don't", infatti, AMC ha diffuso in rete un nuovo promo ufficiale dedicato all'imminente episodio 14.

Intitolata "Today and Tomorrow", stando alla sinossi ufficiale nellla puntata 5x14 dello show "un sopravvissuto manda Al e Morgan in un pericoloso insediamento dove Al segue una traccia." Potete trovare il teaser in cima alla notizia.

Mentre Morgan (Lennie James) e Al (Maggie Grace) si dirigono verso questo territorio pericoloso, Grace (Karen David) si unirà invece a Daniel (Ruben Blades) e il gatto Skidmark. Il sopravvissuto incontrato dai due, invece, sembrerebbe in fuga da Virginia (Colby Minifie) e la sua gang di Cowboys, che hanno da poco massacrato Logan (Matt Few) e il suo gruppo.

L'episodio 14 della quinta stagione di Fear the Walking Dead andrà in onda su AMC il prossimo 15 settembre in vista del finale del penultimo episodio atteso per il 22 settembre. Cosa vi aspettate dalla terzultima puntata della stagione? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. Per altre informazioni vi rimandiamo alle parole di Lennie James sul futuro si Morgan.