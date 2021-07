Fear The Walking Dead: siete pronti per l'arrivo degli zombie nucleari?

Dopo i super zombie di Army of the Dead di Zack Snyder, la settimana stagione di Fear The Walking Dead metterà in risalto una nuova 'razza' di non-morti: gli zombie nucleari.

L'esplosivo finale della sesta stagione ha trasformato Fear The Walking Dead in un'apocalisse nucleare quando dieci testate atomiche lanciate da un sottomarino sono esplose sul Texas, riempiendo lo stato con livelli letali di radiazioni nella settima stagione di Fear porteranno nuovi pericoli per i protagonisti. Tra questi pericoli ci saranno gli zombie nucleari, realizzati dal truccatore e specialista di effetti speciali Greg Nicotero e dal KNB EFX Group.

"Dobbiamo dare grande merito a Greg Nicotero e al suo team di KNB per aver sempre alzato la posta in gioco e aver inventato modi incredibilmente nuovi, fantasiosi e orribili per ridefinire questi non-morti stagione dopo stagione", ha detto il co-showrunner di Fear Ian Goldberg durante una live con TWDUniverse su Twitch. "C'è molto di più in arrivo nella stagione 7. Ci sono alcuni zombie che sono così strani e spaventosi che sembreranno davvero nuovi e diversi, il che è davvero sorprendente ora che siamo arrivati così in profondità in questo universo narrativo." Come esempio, lo sceneggiatore ha parlato di uno zombie la cui pelle sciolta si è fusa con un carrello della spesa a causa della forza dell'esplosione della bomba nucleare.

