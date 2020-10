Fear The Walking Dead, il regista commenta una scena chiave: 'Ottimo lavoro, bravi tutti'

Lo scorso episodio di Fear The Walking Dead, intitolato Welcome to the Club, è stato caratterizzato, oltre che da un omaggio a Kobe Bryant, da un importante colpo di scena. Lennie James, che per la prima volta si è cimentato come regista, ha commentato la svolta dal suo punto di vista, raccontando la preparazione della scena.

Consigliamo a chi non è in pari con gli episodi di Fear The Walking Dead di non continuare la lettura, perché seguiranno spoiler. In Welcome to the Club, infatti, scopriamo che Daniel Salazar (Rubén Blades) ha soltanto simulato di aver perso la memoria. Dopo la spiegazione dello showrunner, anche l'attore-regista ha voluto dire la sua sulla scena.

"Quella scena per me era molto più su Daniel che su Morgan" ha spiegato Lennie James durante un panel al Virtual ATX Festival. "Per me si trattava molto più della rivelazione che Daniel non ha perso la memoria, e che sta esercitando le abilità acquisite durante il lavoro che faceva."

Il regista è davvero soddisfatto del risultato, merito di tutto il cast ma soprattutto di una persona. "La scena è venuta davvero molto, molto bene. Non sembra che Rubén stia recitando, non sembra stia usando dei sotterfugi in quel momento: è solo un uomo che ha perso sé stesso."

Per Lennie James, inoltre, Rubén Blades recita così bene da far pensare a qualche analogia con la famosa scena in cui Keyser Söze in I soliti sospetti smette di zoppicare.