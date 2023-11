Fear the Walking Dead, si va alla ricerca di Alicia nel trailer degli episodi finali!

AMC ha diffuso in streaming un trailer che anticipa l'arrivo degli episodi conclusivi di questa ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, lo spin-off prequel di The Walking Dead che in quest'ultima stagione si è allineato nella timeline con il finale di stagione della serie principale. Nel filmato i personaggi vanno alla ricerca di Alicia.

"Non finirà bene", avverte Troy Otto (Daniel Sharman) nel nuovo agghiacciante trailer del prossimo episodio di Fear the Walking Dead. Sembra che Troy stia negoziando per il ritorno della sua giovane figlia, Tracy (Antonella Rose), che gli ha dato motivo di sottrarre PADRE a Madison Clark (Kim Dickens). Ma come è stato rivelato nell'episodio di questa settimana, la figlia di Troy è già sull'isola... ed è la merce di scambio definitiva di Victor Strand (Colman Domingo), che ha detto alla ragazza che può aiutarlo a "salvare PADRE".

Comunque finisca, rimangono solo tre episodi alla conclusione di Fear the Walking Dead. AMC trasmetterà l'episodio 10 (intitolato "Keeping Her Alive") il 12 novembre, seguito dal finale di serie in due parti il 19 novembre. Questo concluderà il primo spin-off di The Walking Dead dopo otto stagioni e 113 episodi. Nel frattempo, AMC ha rinnovato Dead City e Daryl Dixon per la Stagione 2.

Il nuovo trailer di Fear mostra una Tracy prigioniera che porta Madison e Daniel Salazar (Rubèn Blades) lontano da PADRE, in un territorio inesplorato per lo show: una terra invernale di zombie congelati. "Alicia era nel branco", dice Tracy con fermezza. Il destino di Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) è in sospeso da quando Troy ha dichiarato di aver ucciso la figlia di Madison e di aver preso i resti scheletrici del suo braccio amputato come trofeo, ma la domanda è: come fa Tracy a sapere cosa è successo ad Alicia?

A complicare la ricerca di Alicia da parte di Madison c'è il fatto che Troy ha tagliato le braccia ai walker per tormentare Madison, dicendole di aver lasciato Alicia senza un braccio a vagare come walker per vendicarsi di averlo quasi ucciso in Messico. "L'avrei abbattuta, Madison. Dopo tutto il girovagare che ho fatto in Messico, ho pensato che fosse giusto che Alicia facesse lo stesso", aveva detto Troy. "Forse un giorno la troverai. O forse lei troverà te, o forse no, e finirà il lavoro".