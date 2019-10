Fear the Walking Dead: la ricerca di Dwight finirà nella sesta stagione?

"Alcuni indizi nella quinta stagione suggeriscono che Dwight potrebbe essere più vicino che mai a Sherry", questa ed altre le indiscrezioni dello showrunner di Fear the Walking Dead Andrew Chambliss. "Probabilmente nella sesta stagione troveremo alcune risposte e forse Dwight porrà fine alla sua ricerca."

Dopo un'estenuante ricerca iniziata in The Walking Dead e che dura ormai da un anno, sembra finalmente arrivare un briciolo di speranza per Dwight (Austin Amelio), che nella quinta stagione crede di riconoscere la voce di Sherry (Christine Evangelista) per radio. Lo abbiamo lasciato lì, pendente dalle labbra di Ginny, la quale gli assicura di poterlo riunire alla sua sposa. In merito allo sviluppo delle vicende che vedono il suo personaggio protagonista, Amelio commenta:

"È come ossessionato da questa ricerca: ogni appunto, ogni indizio, tutto sembra essere vitale. Penso a Dwight come ad un tossicodipendente in cerca della sua prossima dose. Ma non penso ci creda fino in fondo. Se mai la trovasse, se s'incontrassero, avrebbe bisogno di un momento per valutare la situazione, lo stato di salute mentale di Sherry e se [la loro relazione] esiste ancora."

Ad appena un giorno dallo shockante finale di stagione di Fear the Walking Dead [SPOILER], nel quale potrebbe essere rivelata la sorte di Sherry [SPOILER], i fan sono più sorpresi che mai e già si chiedono come continuerà la serie, che tornerà solo nel 2020, mentre è decisamente più vicina The Walking Dead, in arrivo il 6 ottobre su AMC.