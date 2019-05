Fear The Walking Dead, rilasciata una featurette della nuova stagione

L'esordio della quinta stagione di Fear The Walking Dead si avvicina: AMC ha deciso di concederci un'anteprima di ciò che vedremo in questa nuova stagione della serie companion di The Walking Dead.

Nel filmato vediamo, oltre ad alcune scene tratte dalla nuova stagione, le impressioni del cast su ciò che ci aspetta. Ritroviamo il gruppo guidato da Morgan Jones con lo stesso intento con il quale l'avevamo lasciato la scorsa stagione: andare alla ricerca dei sopravvissuti all'apocalisse zombie, convincerli a fidarsi di loro e ad impegnarsi insieme per ricostruire un mondo migliore con ciò che è rimasto dell'umanità.

Le cose, ovviamente, non andranno lisce: i nostri si ritroveranno per la prima volta in un territorio completamente sconosciuto con il quale dovranno imparare a rapportarsi. Ci sarà da affrontare le paure degli altri sopravvissuti, che non si fideranno di loro così facilmente, ma soprattutto le loro stesse paure. Ci avviciniamo, quindi, ad una stagione che avrà una forte componente introspettiva, almeno stando a quelle che sono le parole di cast ed addetti ai lavori. Ad andare incontro a grossi cambiamenti sarà anche lo stesso Morgan che, stando alle indiscrezioni, sarà pesantemente influenzato da alcuni personaggi della serie madre.

Questo nuovo trailer di Fear The Walking Dead segue quello rilasciato due settimane fa. Il primo episodio della quinta stagione andrà in onda sulla AMC il prossimo 2 giugno.