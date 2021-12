Fear The Walking Dead rinnovata per la stagione 8: tornerà anche Kim Dickens

Nella stagione 7 di Fear The Walking Dead, come abbiamo visto, in un certo senso Victor Strand è il nuovo Negan. Lo scorso weekend è andato in onda negli USA il mid-season finale, accompagnato da un importante annuncio: AMC ha ufficialmente rinnovato la serie spin-off anche per la stagione 8.

Il pubblico americano ha potuto inoltre dare un primo sguardo alla seconda metà della settima stagione, incentrata su uno scontro apocalittico tra Morgan e Victor, e che tornerà dal 17 aprile 2022. Ci sarà così un importante ritorno in Fear The Walking Dead: rivedremo Madison Clark, interpretata da Kim Dickens.

L'attrice aveva fatto parte del cast della serie spin-off di The Walking Dead nelle sue prime quattro stagioni: farà il suo ritorno nella stagione 7b, per poi diventare un personaggio regolare nella stagione 8.

"Non abbiamo avuto conversazioni specifiche su quando sarebbe finito lo show" hanno dichiarato qualche tempo fa gli showrunner di Fear The Walking Dead, Andrew Chambliss e Ian Goldberg, a Comicbook.com. "Abbiamo le nostre idee su come pensiamo che la serie dovrebbe concludersi, ma per adesso continueremo a raccontare le nostre storie, e lo faremo finché AMC ci dirà di continuare a farlo."

Stando alla sinossi di Fear The Walking Dead 7b, "Sono trascorsi mesi dall'esplosione nucleare e l'unico che propsera è Victor Strand. Avendo costruito un feudo, seleziona in modo insensibile chi avrà una possibilità di vita. Gli altri membri del gruppo hanno sofferto immensamente, ma da questo è scaturita una feroce determinazione a vivere.[...] Alicia, riluttante leader degli ex seguaci di Teddy, è afflitta da una misteriosa malattia e dalle ripercussioni delle sue azioni passate. Morgan [..] sa che Alicia è la chiave per la loro sopravvivenza. Quando Alicia dichiara guerra, la paranoia di Strand e le vendette personali crescono, ed emergono ovunque nuove minacce."