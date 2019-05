Fear the Walking dead: Ruben Blades parla dei cambiamenti del suo personaggio

Dopo aver saltato la quarta stagione di Fear the Walking dead, Ruben Bladés si riunisce al cast della serie. In una recente intervista l'attore ha parlato di come il suo personaggio, Daniel Salazar, sia cambiato in seguito agli avvenimenti degli episodi precedenti.

A proposito del suo ritorno nella quinta stagione di Fear the Walking dead (su Eveyeye.it trovate cosa è stato detto su Dwight) Ruben Bladés parla della difficoltà di capire cosa è successo al suo personaggio nel periodo in cui non è stato presente, per riuscire ad inserirlo bene all'interno delle nuove puntate.

Inoltre, l'interprete di Daniel Salazar si troverà a lavorare con la nuova coppia di showrunner, Ian Goldberg e Andrew Chambliss, che hanno preso il posto dei precedenti proprio nel periodo in cui l'attore non ha fatto parte del cast della serie.

A tal proposito, Blades ha affermato che pensa di conosce il suo personaggio meglio degli sceneggiatori e alcune battute che gli sono state affidate probabilmente non si addicono a Salazar, ma allo stesso sono necessarie per stabilire un collegamento tra la terza e la quarta stagione, e indirizzare la sua storia verso nuove direzioni.

L'attore non può dire molto altro sulle nuove puntate di Fear the walking dead, ma di sicuro rassicura che per quanto diverso il suo personaggio resterà comunque un tipo a cui piace mantenere tutto sotto controllo, sempre attivo nonostante ciò che ha dovuto passare.

Dopo la morte della moglie e della figlia, infatti, l'uomo dovrà trovare un nuovo motivo per continuare a vivere, e nella prossima stagione si scoprirà se ciò sarà rappresentato da qualcosa che ha trovato nel periodo in cui è rimasto fuori dalla schermo, oppure se lo farà avvicinandosi a Morgan (il quale subirà l'influenza di due personaggi).