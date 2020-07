Fear The Walking Dead: ci saranno salti temporali nella sesta stagione?

Fear The Walking Dead 6 sarà più dark: dopo la rivelazione sui toni maturi previsti per questa nuova stagione, il produttore Scott Gimple parla anche degli espedienti narrativi che verranno utilizzati.

"Non ci sarà UN salto temporale... ci saranno MOLTI salti temporali", ha rivelato durante il panel virtuale del Comic-Con di San Diego. Ovviamente non si è sbilanciato sulla collocazione dei salti, ed è probabile che prima di mettere in piedi simili acrobazie gli autori vogliano spiegare cosa è successo a Morgan, lasciato in fin di vita da Virginia alla fine della quinta stagione.

Potrebbero però sorprenderci, ed evitare di svelare il destino dello storico personaggio inframezzando le scene che lo riguardano con scenari futuri o passati. Chissà poi se si spingeranno oltre come avvenuto nella serie principale, in cui abbiamo assistito ad un salto di ben 6 anni dopo la scomparsa di Rick Grimes.

Il produttore esecutivo Ian Goldberg ha poi spiegato: "L'altra cosa per cui siamo molto emozionati è l'intenzione di dare una struttura antologica agli episodi, per cui potremo scoprire esattamente ciò che questi personaggi stanno attraversando all'interno delle comunità di Virginia, dando agli episodi lo stile che amiamo e che abbiamo usato in passato. Sarà un modo di raccontare molto presente nella sesta stagione".

Nel nuovo trailer di Fear The Walking Dead abbiamo avvistato anche un pericoloso cacciatore di teste che darà la caccia a Morgan.