Fear The Walking Dead: scoperta la persona dietro gli alberi dipinti

Sono state numerose le lamentele per l'undicesimo episodio di Fear The Walking Dead, i fan hanno infatti trovato la puntata troppo lenta. Uno dei pregi però è stato far conoscere a tutti l'identità della persona che ha lasciato dei criptici messaggi sugli alberi.

In "You're still here" Alicia e Strand sono impegnati a raggiungere il segnale radio di Wes, che ha saputo dell'esistenza del gruppo di sopravvissuti grazie ad una cassetta lasciata in una stazione di rifornimento. I tre riescono ad incontrarsi, ma le differenti opinioni sulla loro situazione sono subito evidenti, soprattutto una volta che la protagonista spiega all'uomo che hanno appena salvato la sua idea di cercare il responsabile dei messaggi sopra gli alberi: "Ma è solo vernice" commenta Wes, "Si, ma vede il mondo come vorrei farlo io" è la risposta del personaggio interpretato da Alycia Debnam-Carey.

La puntata continua con Wes che trova la persona che ha rubato un messaggio scritto nella memoria di Derek, fratello di Wes scomparso recentemente. Dopo un breve confronto il ladro viene accoltellato dal personaggio salvato da Alicia e Strand. In seguito mentre la sopravvissuta cerca tra gli oggetti della vittima trova un messaggio familiare: "Se leggi questo messaggio vuol dire che sei ancora qui". Ecco scoperta l'identità del pittore di alberi.

Mentre aspettiamo il prossimo primo settembre per la puntata successiva, ricordiamo che secondo la showrunner la sesta stagione di Fear The Walking Dead sarà molto differente dalle altre