Fear The Walking Dead: Scopriamo cosa accadrà nella stagione grazie alla sinossi ufficiale

È appena andata in onda la premiere di Fear The Walking Dead 6B, scopriamo quindi la sinossi ufficiale dello show che segue le vicende di Alicia Clark, Victor Strand, Morgan Jones e degli altri sopravvissuti.

Domenica è stata trasmessa la prima puntata della seconda parte di Fear The Walking Dead 6, nel frattempo AMC ha deciso di condividere con i numerosi fan la sinossi ufficiale della stagione. Ecco quali saranno le vicende dei nuovi episodi: "Mentre il tentativo di Morgan di liberare i membri del gruppo rimanenti diventa più audace, Virginia è sempre più in ansia nel cercare di trovare sua sorella e nel proteggere i suoi insediamenti dalle forze avversarie presenti dentro e fuori le loro mura. La seconda parte della stagione 6 rivela quali sono stati gli effetti sul gruppo di protagonisti di vivere sotto il governo di Virginia, gruppo che un tempo si considerava una famiglia. Si formeranno nuove alleanze, relazioni saranno distrutte e persone cambieranno la loro lealtà verso altri gruppi. Quando saranno tutti costretti a scegliere da che parte stare, capiranno il significato della frase la fine è vicina".

In attesa di scoprire quando gli episodi inediti arriveranno in Italia, vi lasciamo con l'annuncio di uno spin-off digitale di Fear The Walking Dead.