Fear The Walking Dead: scopriamo l'esito della ricerca di uno dei protagonisti

Dopo le nostre anticipazioni sulla sesta puntata di Fear The Walking Dead dal titolo "The Little Prince", andiamo a vedere come è andata avanti la ricerca della moglie di Dwight.

L'episodio numero sei è stato particolarmente apprezzato dai fan. I protagonisti principali sono stati l'ex Savior e il pistolero John Dorie, interpretato da Garret Dillahunt. I due si trovano in un diner ormai abbandonato, al cui interno trovano solo un cadavere. Vicino a lui è presente un foglietto con su scritto la parola "honey", nomignolo usato da Sherry per chiamare il marito. Il messaggio al suo interno, portato alla luce da John grazie ad un trucco imparato dopo aver visto un film con protagonista Cary Grant, rivela che Sherry si è dovuta allontanare dal percorso scelto in precedenza.

Seguendo le indicazioni presenti nel biglietto, i due raggiungono un nuovo edificio completamente disabitato. Mentre Dwight si dirige al suo interno per investigare, John trova una macchina con una targa conosciuta e cercando al suo interno scopre la presenza di un ulteriore messaggio.

Sherry rivela che è stata lei ad uccidere l'uomo del diner, dopo essere stata attaccata. Nonostante sia sopravvissuta ha deciso di non voler far rischiare più la vita al marito, per questo non lascerà altri indizi sulla sua posizione. La lettera si chiude con un'ultima dichiarazione d'amore per Dwight.

Pur di non ferire l'amico, il pistolero decide di mentirgli, affermando di non aver trovato nulla all'interno della macchina.

Si chiude così la sesta puntata dello show targato AMC, ma quello di Sherry non è l'unico mistero rimasto, Rick Grimes è ancora scomparso e persino un personaggio di Fear The Walking Dead ha deciso che andrà alla sua ricerca.