Fear The Walking Dead: scopriremo cosa è successo a Sherry dopo la sua fuga da Negan?

In diverse occasioni abbiamo assistito a personaggi che dalla serie principale sono passati allo spinoff Fear The Walking Dead e tra questi ci sono stati anche Dwight e Sherry, due sopravvissuti strettamente legati al gruppo di Negan.

In passato Sherry era infatti diventata la moglie del villain all'interno del Santuario, ma con uno struggente colpo di scena riuscì a scappare e ad allontanarsi dalla perfida organizzazione dei Salvatori, anche e soprattutto grazie all'aiuto dell'amato Dwight. La terza puntata di Fear The Walking Dead 6 ci ha proposto finalmente la reunion tra i due, dopo anni e anni di ricerca infruttuosa.

Avranno quindi molto da dirsi e l'occasione perfetta per un ragguaglio sarà la quinta puntata , come rivela lo showrunner Andrew Chambliss ad Entertainment Weekly: "Dal punto di vista narrativo, abbiamo pensato che se tutti fossero stati impegnati a seguire la ricerca di Isabelle da parte di Al allora non avrebbero capito che il ritorno di Sherry era proprio dietro l'angolo. Per quanto riguarda dove è stata e cosa le è successo, lo scopriremo davvero presto. Forse nelle prossime due settimane".

Non resta che attendere le puntate in arrivo a novembre per saperne di più, anche se l'attore Austin Amelio aveva già suggerito che potrebbe non essere tutto rose e fiori tra i due personaggi. Del resto, stiamo pur sempre parlando di un mondo popolato dagli zombie e il pericolo è sempre in agguato. Vi ricordiamo che la serie ha reso omaggio a Kobe Bryant e ha ottenuto una nuova key art con protagonista Morgan.