Fear The Walking Dead, Scott Gimple: 'possibile che la timeline si sincronizzerà con TWD'

Il chief content officer del franchise di The Walking Dead, Scott Gimple, parlando di ciò che dobbiamo aspettarci ha rivelato durante un’intervista che la stagione 7 di Fear The Walking Dead potrebbe avvicinare lo spin-off alla stagione 2 di TWD: World Beyond e all’undicesima ed ultima stagione di The Walking Dead.

Riprendendo da dove la sesta stagione si è interrotta, la settima stagione di Fear the Walking Dead è indietro di anni rispetto alla timeline attuale di World Beyond e The Walking Dead.

Mentre i sopravvissuti affronteranno le ricadute delle esplosioni nucleari nella settima stagione, un salto temporale di più anni potrebbe essere il prossimo grande cambiamento in vista per lo show, mettendolo al passo con le altre due serie.



Durante il Comic-Con@Home di San Diego, alla domanda se Fear The Walking Dead potesse raggiungere The Walking Dead nella timeline, Gimple ha risposto: "Sono piuttosto lontani l'uno dall'altro in questo momento. Ti darò una di quelle risposte standard: è possibile."



L'epidemia zombie è scoppiata nel 2010, attualmente Fear si svolge più o meno nello stesso momento in cui Rick Grimes (Andrew Lincoln) scompare a bordo di un elicottero della Civic Republic Military nella stagione 9 di The Walking Dead.

Durante quella stessa stagione, un salto temporale di sei anni ha messo The Walking Dead su un percorso lineare con World Beyond dato che le loro rispettive decima e prima stagione si svolgono un decennio post-apocalisse.



Secondo le date rivelate nel finale della stagione 10 di The Walking Dead, la serie madre è ora quella più longeva nella timeline.

Nella stagione 11 saranno passati 12 anni dall’inizio della fine, ponendo l'ultima stagione nel 2022, ben nove anni dopo la sesta stagione di Fear.



Fear the Walking Dead tornerà il 17 ottobre su AMC con la settima stagione mentre la premiere di The Walking Dead 11 è fissata al 23 agosto su Disney+.