Fear The Walking Dead, la serie rende omaggio a Kobe Bryant

L'ultimo episodio di Fear the Walking Dead conteneva un tributo speciale a Kobe Bryant, il cestista statunitense che ha disputato tutta la sua carriera professionistica nei Los Angeles Lakers, morto tragicamente con sua figlia Gianna nello schianto di un elicottero.

Nell'episodio, intitolato 'Welcome to the Club', Alicia e Strand sono stati costretti da Virginia ad affrontare il compito altamente pericoloso di ripulire i rifiuti della comunità. Come molti avranno notato, la tuta utilizzata da Strand aveva un messaggio speciale. Sul retro vi era infatti il numero 24, il numero proprio indossato da Kobe Bryant sulle sue maglie da giocatore di basket.

Condividendo una foto del suo tributo su Instagram, Colman Domingo ha scritto: "C'era una dedica nell'episodio di @feartwd di stasera. In amorevole ricordo del 24. #kobeforever". Insomma un piccolo omaggio di certo non di poco conto che a molti avrà fatto venire la pelle d'oca.

L'episodio conteneva anche un imprevisto colpo di scena che ha visto Strand pugnalare di nascosto un altro sopravvissuto a sangue freddo, Sanjay, facendolo divorare dagli zombie. Parlando con Digital Spy di quello che potrebbe essere il futuro di Strand, lo showrunner Andrew Chambliss ha detto: "Il suo viaggio lo costringerà a farsi molte domande su chi è, sui luoghi in cui è stato e sulle persone che sono veramente importanti per lui. E come abbiamo detto, molti personaggi si renderanno conto di credere alle cose sbagliate".

Salazar ha simulato la sua amnesia in questi primi episodi di Fear The Walking Dead, molti sono i dubbi anche sul suo conto dunque. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.