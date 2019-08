Fear The Walking Dead: la serie ricorda la prima stagione dello show principale

Il percorso psicologico affrontato da Morgan è stato lungo e difficile. Dopo la scomparsa della moglie e del figlio il personaggio di Fear The Walking Dead ha dovuto trovare un nuovo obbiettivo nella sua vita, oltre ad accettare le tragedie del suo passato. Nella puntata nove i fan hanno assistito ad una citazione della serie principale.

Il personaggio con il volto di Lennie James ha voluto salvare una madre e suo figlio da un'orda di zombi: a peggiorare la situazione è il fatto che la casa in cui si erano rifugiati i due era circondata da mine. Nonostante questo Morgan è riuscito a salvarli, incurante del pericolo, ottenendo la gratitudine della donna. Le rivelerà che è stato il ricordo di Jenny e di Duanne, rispettivamente moglie e figlio, ad avergli dato il coraggio per aiutarli.

In seguito parlando con Althea si sfoga affermando: "È passato molto tempo da quando li ho persi. Non gli ho ancora detto addio. Penso di doverlo fare Al, ma non so come, non ci riesco".

Continua così la quinta stagione dello show, recentemente è stata annunciata una nuova aggiunta al cast di Fear The Walking Dead, mentre i fan dovranno aspettarsi dei grandi cambiamenti per la serie targata AMC e ispirata al mondo creato da Robert Kirkman.