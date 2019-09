Fear The Walking Dead: la serie potrebbe aver rivelato l'identità di Beta

Nella promo dell'episodio 15 di Fear The Walking Dead abbiamo potuto dare un primo sguardo al prossimo villain della serie. Ma nella puntata precedente i fan hanno notato un collegamento con uno degli avversari dei protagonisti di The Walking Dead.

Ricorderete infatti che durante l'episodio Daniel e Grace erano riusciti a recuperare dei vinili, decidendo di trasportarli in macchina. Durante il viaggio l'automobile si è rotta, costringendo i due sopravvissuti ad abbandonare tutto il loro carico, a causa della vicinanza di un'orda di zombi. In un'inquadratura è stato possibile vedere la copertina di alcuni album, così gli appassionati del mondo creato da Robert Kirkman hanno notato un particolare importante.

Nel lato sinistro dell'immagine, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere un disco la cui copertina mostra in primo piano il volto di un uomo, molto simile a quello di Beta, fedele luogotenente di Alpha, leader dei Whisperer. Un cappello copre parte del viso, ma secondo i fan non si tratta di una coincidenza. Nel fumetto il personaggio era un importante giocatore di basket e attore prima dell'apocalisse zombi, quindi non ci stupirebbe vedere che la sua identità è stata cambiata in quella di un musicista famoso.

Il prossimo ottobre, data di inizio delle puntate inedite della serie principale, scopriremo qualcosa in più, nel frattempo vi consigliamo di leggere questa intervista sul prossimo villain di Fear The Walking Dead.