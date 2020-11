Fear The Walking Dead, la sesta stagione è la più amata di sempre secondo Rotten Tomatoes

Mantenere un certo livello dopo tante stagioni non è un'impresa facile, figurarsi riuscire addirittura a migliorarlo dopo una partenza un po' in sordina! Fear The Walking Dead sembra però esser riuscita a compiere il miracolo: questo, almeno, è quanto traspare dai punteggi delle varie stagioni su Rotten Tomatoes.

Sul popolare sito di recensioni è infatti possibile notare come la sesta stagione di Fear The Walking Dead sia effettivamente la più amata dai fan dello show, con un punteggio complessivo dell'86%: si tratta del punteggio più alto di sempre per la serie satellite di The Walking Dead, che riesce quindi a sorpassare il picco raggiunto tre stagioni fa con il 78% della terza stagione.

Un crescendo discontinuo ma soddisfacente quello dello show horror, partito dai punteggi modesti delle prime due stagioni (62% e 59%) e proseguito con la già citata terza stagione, il 65% della quarta e il 43% della quinta (si parla, ovviamente, delle recensioni degli spettatori). Tutt'altra musica, invece, per quanto riguarda la neonata The Walking Dead: World Beyond, finora ferma ad un mortificante 38%.

Vi trovate d'accordo con i voti degli utenti di Rotten Tomatoes? Diteci la vostra nei commenti!