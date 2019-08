Fear The Walking Dead: la sesta stagione sarà molto differente dalle precedenti

Come avete potuto vedere dal promo della decima puntata di Fear The Walking Dead siamo entrati nel vivo della quinta stagione. Nonostante questo gli showrunner stanno già pensando a quali saranno le sorprese dei prossimi episodi della serie. In particolare cambierà il modo in cui verrà raccontata la storia dello show.

Ecco cosa ha dichiarato Andrew Chambliss ai microfoni di TV Line: "È un qualcosa di molto emozionante e cambierà completamente il modo in cui racconteremo la storia nella sesta stagione. Ma non voglio rivelare altro".

Durante il San Diego Comic-Con gli showrunner avevano anticipato che il finale della quinta stagione avrebbe sorpreso molto i fan della serie: "Senza dire troppo, il mondo si espanderà notevolmente e alla fine della stagione cambierà il gruppo di sopravvissuti e la serie andando ad influenzare anche la sesta stagione. Cerchiamo sempre di cambiare Fear e di reinventarlo. Appena la gente pensa di capire come continuerà lo show noi lo modifichiamo e questo accadrà anche nella stagione attuale".

Come avete potuto vedere, la nona puntata di Fear The Walking Dead è stata girata in stile found footage, confermando le parole di Andrew e rendendo così lo spin off dei fumetti creati da Robert Kirkman ancora più interessante.