Fear The Walking Dead: la sesta stagione sarà molto diversa dalle precedenti

Continuano le rivelazioni sulla sesta stagione dello spin-off di The Walking Dead: dopo aver ammesso che Fear The Walking Dead 6 sarà molto più dark, Scott Gimple dichiara che lo stile delle prossime puntate sarà completamente diverso dalle altre opere ispirate ai fumetti di Robert Kirkman.

Ecco le parole del chief content officer, il cui lavoro è quello di organizzare l'universo narrativo delle serie prodotte da AMC sull'apocalisse zombi, durante un'intervista concessa a The Hollywood Reporter: "In una stagione da 16 episodi, abbiamo due metà composte da otto puntate che sono degli ottimi archi narrativi. Posso dirvi che le storie che racconteremo l'anno prossimo in Fear The Walking Dead saranno molto diverse da quelle degli altri show, avranno proprio un formato diverso". Successivamente spiega cosa vuole dire con un formato diverso: "Credo che le storie più belle presenti nelle serie sono state quelle più focalizzate su un solo personaggio, o al massimo una coppia, in cui sono presenti un inizio, una parte centrale e una fine ben precisa. Ecco cosa stiamo cercando nello show".

Sembra quindi che potremo dire addio ai grandi gruppi di sopravvissuti in favore di storie molto più circoscritte ma che, siamo sicuri, riusciranno lo stesso ad essere piene di colpi di scena e di suspense. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni vi lasciamo con la notizia di una probabile presenza di un personaggio di Fear The Walking Dead nel film dedicato a Rick Grimes.