Fear The Walking Dead: il sesto episodio vedrà il ritorno di uno dei protagonisti

Nel promo della sesta puntata della serie, recentemente pubblicato dal canale AMC e che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere il ritorno di uno dei personaggi principali di Fear The Walking Dead.

Dopo aver lasciato Morgan e Alicia alle prese con il gruppo di bambini di Camp Cackleberery nell'episodio cinque della serie, siamo pronti a conoscere quale sarà il destino di Dwight.

Nonostante la breve sinossi messa online sul sito della serie TV, che ci fa sapere come il gruppo di Luciana dovrà affrontare con molta determinazione una serie di sfide, sarà infatti lui uno dei protagonisti della nuova puntata: la continua ricerca della moglie scomparsa di Dwight non sta dando i risultati sperati, nonostante la conferma di una sua presenza in Fear The Walking Dead.

Il personaggio dell'ex Savior è molto caro agli showrunner, tanto ad aver ideato nei suoi confronti tutto un percorso di redenzione, che potrebbe iniziare proprio con la sesta puntata della serie ideata dal fumettista Robert Kirkman, magari dopo aver visto la situazione dei bambini sopravvissuti all'avvelenamento da radiazioni, responsabile della morte dei loro genitori.

Dopo il focus sulla giornalista Althea e sulla misteriosa organizzazione CRM, si torna quindi a quello che è il punto di forza dello show che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo: la lotta per la sopravvivenza del gruppo di protagonisti.

Vi invitiamo a visitare la nostra scheda della serie per avere tutte le informazioni su Fear The Walking Dead 6.