Fear The Walking Dead: Sherry, la moglie di Dwight in lacrime nel poster della stagione 6

In attesa della conclusione di The Walking Dead potremo scoprire il destino di due personaggi che hanno abbandonato la serie principale da tempo e sono approdati nello spin-off Fear The Walking Dead: Dwight e Sherry.

La moglie di Dwight, divenuta in seguito una delle mogli di Negan, era riuscita a fuggire dal Santuario nel quale era tenuta prigioniera e si era incamminata verso nord, lasciando una serie di indizi. Seguendoli, Dwight è riuscito ad arrivare in Texas e a riunirsi con Morgan nel corso della quinta stagione di Fear. La ricerca della moglie non si è di certo arrestata con le insidie di Virginia, e nella nuova stagione avremo modo di scoprire come si evolverà la relazione romantica tra i due, come già annunciato da tempo.

A questo proposito, il poster diffuso da AMC non fa di certo ben sperare, visto che Sherry appare in lacrime. La scritta rossa, presente anche nel poster di Morgan, svela che "il passato è morto", e si sposa particolarmente bene con le dichiarazioni dell'attrice Christine Evangelista del Comic-Con 2020: "Dato che sono stati separati per più di un anno, Dwight e Sherry sono diventate delle persone completamente diverse. È stato davvero emozionante riportare in scena un personaggio che ho interpretato molto tempo fa: è la stessa, ma sarà anche molto diversa".

Vi lasciamo ai trailer di Fear The Walking Dead 6, ricordandovi che la sesta stagione andrà in onda a partire dall'11 ottobre 2020.