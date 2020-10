Fear the Walking Dead, lo showrunner commenta l'emozionante riunione dell'episodio 6x03

Intervistato da Digital Spy per parlare del recente episodio di Fear the Walking Dead, "Alaska" (6x03), il co-showrunner Andrew Chabiss ha commentato l'emozionante riunione tra due personaggi della serie principale.

Stiamo parlando ovviamente di Dwight e Sherry, due sopravvissuti strettamente legati al gruppo di Negan che si sono finalmente rincontrati sul finale della scorsa puntata.

"Il motivo per cui volevamo volevamo riunirli era vedere come avrebbero reagito vedendo che persone sono diventate" ha spiegato l'autore. "Non li vediamo insieme da un paio di stagioni. Sherry ovviamente ha lasciato il Santuario molto prima di quanto Dwight sia mai stato in grado di fare. Abbiamo visto alcuni dei viaggi di Dwight, sia fisici che mentali, e abbiamo visto quanto è cambiato come personaggio, e come ha superato gran parte del trauma di essere sotto il controllo di Negan."

Chambiss ha poi anticipato i possibili risvolti futuri della reunion: "Parlando di Sherry, la questione aperta è scoprire com'è riuscita ad affrontare quel trauma, ed è qualcosa che lei e Dwight dovranno affrontare insieme. Per gran parte del viaggio di Dwight alla ricerca di Sherry, Dwight ha seguito l'indizio "luna di miele" e questo ci dà quasi l'aspettativa di vederli di nuovo insieme dopo essere stati separati per così tanto tempo, se è davvero possibile."

Nel frattempo Ian Goldberg, l'altro co-showrunner, ha commentato il colpo di scena di Fear the Walking Dead 6x02.