Fear the Walking Dead, gli showrunner parlano dell'arrivo di Dwight

Nella quarta stagione di Fear the Walking Dead ha fatto scalpore l’apparizione di Morgan (Lennie James) dalla serie-madre. La serie sta adesso per aggiungere un nuovo personaggio da The Walking Dead: nella quinta stagione, in onda dal 2 giugno, anche Dwight si sposterà dalla Virginia al Texas.

Come Morgan, anche il personaggio interpretato da Austin Amelio ha delle colpe da espiare, e il suo viaggio alimenta il tema della redenzione alla base della stagione 5 di Fear The Walking Dead. Gli showrunner della serie, Ian Goldberg e Andrew Chambliss, hanno parlato a Entertainment Weekly della stagione che sta per iniziare.

“Abbiamo chiuso la quarta stagione col gruppo che si riuniva per aiutare le persone nel mondo” ha detto Goldberg. “Era un modo per rimediare alle brutte azioni che hanno compiuto, ma anche per rendere il mondo un po’ migliore. La stagione 5 inizia un paio di mesi più tardi, e vedremo come è andata quella missione di aiuto. Vedremo che il gruppo ha adottato misure piuttosto estreme per realizzare i propri obiettivi. Questo porterà i personaggi in un ambiente completamente nuovo, misterioso e pericoloso, che non hanno mai visto prima."

Secondo Chambliss, la nuova stagione “avrà uno sviluppo definito e una conclusione nella prima metà, e poi andrà avanti in un modo molto diverso. Il modo in cui andrà avanti la missione influenzerà i personaggi e porterà a un deciso cambiamento nella seconda parte della stagione.”

Per quanto riguarda l’ingresso di Dwight, Goldberg ammette: “Amiamo Dwight. Amiamo Austin Amelio. Siamo grandi fan del suo personaggio e del suo lavoro su The Walking Dead. Questa stagione riguarderà i nostri personaggi alle prese con il loro passato e in cerca di redenzione, e per chiunque conosca la storia di Dwight in The Walking Dead, è qualcuno che ha fatto molte cose cattive. Ha fatto male a molte persone, ha fatto un sacco di azioni di cui si pente, ma gli è stata data una seconda possibilità da Daryl alla fine della stagione 8. Vedremo come è andata per lui e se è stato in grado di realizzare ciò che Daryl gli ha detto di fare.”

Recentemente Goldberg ha parlato anche del lavoro sul set. Guarda il teaser ufficiale di Fear The Walking Dead 5.