Fear The Walking Dead: gli showrunner parlano degli avvenimenti del midseason finale

Se non avete ancora visto il finale di metà stagione della serie con protagonista Alicia Clark, vi consigliamo di non leggere questa notizia, a causa della presenza di spoiler. Guardate invece il promo del midseason finale di Fear The Walking Dead, per avere un breve assaggio di cosa dovrà affrontare il gruppo di sopravvissuti.

Grazie alle luci di Natale, i protagonisti della serie basata sui fumetti di Robert Kirkman si sono salvati da un incidente aereo. Nonostante questo non conosciamo ancora quale sarà il destino di Alicia e degli altri che sono entrati in contatto con il sangue infetto.

Nel corso della puntata i fan hanno potuto assistere ad un momento molto emozionante: John decidere di chiedere a June di sposarlo. Andrew Chambliss, showrunner, spiega qualche retroscena in più: "Dorie sta affrontando la sindrome del sopravvissuto, grazie all'apocalisse è riuscito a trovare l'amore, mentre le altre persone hanno sofferto tanto. Ha trovato una donna che lo ama e che è riuscito a fargli capire i propri errori del passato. Nelle puntate precedenti si stava auto punendo, cercando di non godere appieno del rapporto con June, poi ha cercato di aiutare Dwight nella sua ricerca di Sherry.

Dopo aver pensato di non rivedere più June, ha capito che in questo mondo bisogna vivere alla giornata, per questo ha deciso di non aspettare e di farle subito la proposta".

Per scoprire quale sarà il destino dei protagonisti della serie, Alicia in primis, dovremo aspettare il prossimo 11 agosto, nel frattempo ecco un'altra intervista agli showrunner di Fear The Walking Dead, incentrata sul personaggio di Alycia Debnam-Carey.