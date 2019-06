Fear the Walking Dead: gli showrunner parlano della serie alla première

Gli showrunner di Fear the Walking Dead, Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno chiacchierato con EW nel corso della première della quinta stagione della serie. Fear the Walking Dead è uno spin-off prequel di The Walking Dead e basato sul fumetto omonimo di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. La serie va in onda in Italia su MTV.

Andrew Chambliss ha chiarito le riflessioni sulla decisione di aprire la serie in questo modo:"Abbiamo parlato molto di come volevamo aprire la stagione e ciò che ci ha portato alla decisione di aprire in questo modo è perché volevamo mostrare i nostri personaggi come un team ben oleato, molto bravi a lavorare l'uno con l'altro e vediamo che ad un certo punto stanno combattendo fuori da questo aereo che ha appena avuto un incidente. E la decisione di vederlo attraverso il punto di vista di questi due giovani ragazzi che sono a caccia nei boschi è stato davvero guidata dal fatto che volevamo vedere i nostri personaggi attraverso il punto di vista di persone che non li conoscevano in modo che quando li avremmo incontrati per la prima volta potevano sembrare quasi dei supereroi. Si tratta di creare la sensazione che il nostro team abbia svolto questa missione e abbia avuto successo in questa missione".



"Si tratta di un mondo in cui le persone non si fidano l'uno dell'altra. Un mondo che ha paura di vivere. Quando le persone si presentano dicendo vogliono aiutare, si tratta di un'anomalia e non è qualcosa che le persone necessariamente credono sia reale. Ad un certo punto vediamo delle teste di zombie appese; sono collegate al gruppo che sembra aver rapito Althea? Chiaramente si tratta di una connessione che alcuni spettatori faranno".

Ian Goldberg ha aggiunto:"Si tratta di una teoria molto interessante e odiamo confermare o negare ciò che accadrà".

Nelle ultime ore si è parlato di una connessione tra Fear the Walking Dead e i film con Rick Grimes. Sarà davvero così?

Inoltre sono stati resi noti alcuni dettagli sul crossover, sempre rivelati dagli showrunner della serie.