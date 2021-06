Fear The Walking Dead, gli showrunner presentano la stagione 7: 'Un'apocalisse nucleare'

Dopo la resa dei conti nel finale della stagione 6 di Fear The Walking Dead, l'attenzione dei fan è già concentrata verso il futuro della serie. In una recente intervista gli showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno parlato delle conseguenze dell'episodio The Beginning, andato in onda lo scorso weekend.

Nell'ultimo episodio della stagione 6 di Fear The Walking Dead, i protagonisti devono affrontare le conseguenze del lancio, da parte di Teddy (John Glover), di una serie di testate nucleari da un sottomarino. Morgan Jones (Lennie James), Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) e Victor Strand (Colman Domingo) sopravvivono alle esplosioni, ma vengono lasciati vivi in ​​una landa desolata e ormai radioattiva che l'ex lavoratrice della centrale elettrica Grace (Karen David) prevede diverrà peggiore di Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl.

"Abbiamo effettivamente fatto esplodere questa zona del Texas" ha spiegato Goldberg al podcast Talking Dead. "Sarà una realtà completamente nuova per i nostri personaggi con cui fare i conti."

Fear The Walking Dead tornerà in autunno, e nella settima stagione, ha continuato lo showrunner, "i sopravvissuti dovranno affrontare la devastazione, il fallout nucleare, la cenere, l'aria irrespirabile, le strutture distrutte, le risorse limitate, tutti questi nuovi fattori ambientali che renderanno la sopravvivenza esponenzialmente più difficile per loro. Questo nuovo mondo farà emergere lati molto diversi di tutti questi personaggi, perché si troveranno in una realtà completamente nuova, e molto spaventosa."

Nella nuova stagione, così, anche il guru degli effetti speciali Greg Nicotero potrà scatenarsi, tra "zombie radioattivi", maschere antigas e in generale e un design sempre più estremo.