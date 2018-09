Fear the Walking Dead: lo showrunner rivela dei dettagli sul nuovo villain

E' ora in corso la quarta stagione di Fear the Walking Dead, serie spin-off dell'universo Zombie creato da Robert Kirkman che è stata recentemente rinnovata per un quinto arco narrativo. Parlando con Taking Dead, lo showrunner Andrew Chambliss ha rivelato qualche interessante dettaglio sulla nuova villain.

In particolare, Chambliss fa riferimento alla dodicesima puntata della stagione, intitolata “Weak”, che da noi andrà in onda il 22 ottobre, facendo un parallelo con la “donna sudicia” (Tonya Pinkins) e Morgan (Lennie James). Attenzione seguono Spoiler.

“In questo episodio vediamo un momento molto importante nel quale Morgan sta camminando per la strada, cercando un range migliore per il walkie-talkie per contattare qualche suo amico là fuori. Si imbatte nella donna sudicia, lei si china su uno di quei box di aiuto e Morgan la vede. Inizialmente pensa che sia qualcuno nei guai e che potrebbe aver bisogno di aiuto. Ma, dal piccolo scambio di battute che hanno, dove lei gli dice che non è debole e che non ha bisogno di aiuto, Morgan inizia a capire che c’è molto oltre l’apparenza.”

La donna ha tenuto l’autista del truck, Pervis, come uno zombie addomesticato, prima di scatenare il cadavere su un’ignaro Quinn (Charles Harrelson), un viaggiatore solitario. Morgan aveva lasciato perdere la donna dopo che questa gli ha detto di stare attento, ma Chambliss ha suggerito che i due potrebbero incrociare nuovamente il loro cammino.

"Penso che, in un certo senso, ha capito che c’è qualcosa di rotto in lei. Morgan è un personaggio che ha familiarità con certe cose. L’abbiamo visto stare malissimo dopo aver perso molte persone, e c’è quel momento molto intenso in cui lui si allontana e lei gli dice di stare attento perché là fuori ci sono persone pericolose.

Credo davvero che sia in quel momento che Morgan inizia a riconoscere che forse c’è qualcosa in lei che è molto simile a ciò che lui ha provato e superato. Penso che Morgan sappia che non è qualcuno che può aiutare in quel momento, sa che deve cercare i suoi amici che sono là fuori, ma è un incontro che rimane dentro a Morgan."

Fear the Walking Dead va in onda su MTV.